Bambus-Geschirr: Öko-Alternative oder Mogelpackung?

Bei rund jedem zweiten Produkt sei die Werbung irreführend. Händler und Hersteller müssten eigentlich nachbessern, um weiter verkaufen zu dürfen. Außerdem seien Produkte mit Kunststoffanteil in keinem Fall recyclebar.

Dazu kommt eine mögliche Gesundheitsgefahr: Die Coffee-To-Go-Becher zum Beispiel bestehen aus Bambusspänen, Speisestärke und Kunststoff – meist Melaminharz.

Kunststoffteile können sich lösen

Reine Melaminbecher haben eine glatte Oberfläche. Mischt man aber Bambus und Speisestärke dazu, würde die Oberfläche rauer werden und der Bambus könne quellen. Kleinste Kunststoffteilchen können sich so in heißem Tee oder Kaffee so aus den Bechern lösen und im Getränk landen.

In den Tests des CVUAS lagen die Werte von Melamin und Formaldehyd in den vergangenen Jahren bei jedem zweiten bis dritten Trinkbecher über den erlaubten Grenzwerten.

Vorsicht bei heißen Getränken

Die meisten Hersteller weisen darauf hin, dass die Bambus-Becher nur für Getränke bis 70 Grad geeignet sind. Gießt man allerdings Tee direkt im Becher auf oder nutzt ihn für frischgebrühten Kaffee, würden diese Temperaturen laut Dr. Lauber schnell überschritten. Je häufiger diese Becher benutzt würden, desto mehr leide die Oberfläche. Die Gesundheitsgefahr steige an.

Nachhaltige Alternativen: Edelstahl und Porzellan

In Sachen Alternativen als Mehrwegbecher für Coffee-To-Go sind sich der Experte des CVUAS und die Verbraucherzentrale NRW einig: Wer nachhaltig sein will, sollte auf Edelstahl oder Porzellan zurückgreifen. Aber auch Becher aus schadstoffarmen Kunststoffen wie Polypropylen seien besser geeignet, als Bambus-Becher, so Chemiker Lauber. Das gelte auch für Kindergeschirr.

Stand: 06.02.2019, 00:00