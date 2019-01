Aufräumen nach Marie Kondo

Marie Kondo liebt Unordnung, beteuert sie. Denn dann gäbe es so viel aufzuräumen. In jeder Folge ihrer Fernsehserie besucht die Bestsellerautorin eine andere Familie in ihrem Zuhause und bringt Ordnung ins Chaos. Und dabei geht sie in jedem Haushalt nach dem gleichen Prinzip vor. Sie räumt nicht nach Räumen, sondern nach fünf Kategorien auf: Kleidung, Unterlagen, Bücher, Kleinkram wie Haushaltsgeräte und zuletzt persönliche Erinnerungsstücke.