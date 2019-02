WDR 4 Drinnen und Draußen: Aus Reisern Besen binden

Weil so viele mit anpacken, geht das "Frisieren" der Kopfbuchen zügig voran. Diese hier müssen relativ stark beschnitten werden, da sie als Hecke gepflanzt sind und daher gar nicht so breit wachsen sollen. " Kopfbuchen wurden früher in den sogenannten Hutewäldern gepflanzt, in denen das Vieh weidete. Damit das Vieh an die jungen Zweige nicht drankam, wurden die Buchen auf zwei Metern Höhe geschnitten ", erklärt Jürgen Tüffers die Bedeutung der Kopfbuchen für die Kultur-Landschaft Niederrhein.