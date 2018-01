WDR 4 Drinnen und Draußen: Aktiv gegen Vogelschlag

Dr. Judith Förster leitet das Projekt "Vogelschlag an Glas" beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland in NRW (kurz: BUND). Bisher hatte sie selbst in ihrer Wohnung mitten in Köln keine Probleme damit. In ihren Fenstern spiegelt sich kein Baum und sie liegen nicht in einer Vogel-Flugschneise. Weil sie jetzt aber auf dem Balkon Vögel füttern möchte und das Vögel in Richtung ihrer Fenster zieht, beugt sie nun vor: mit einer Kordel-Lösung.