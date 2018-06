Airbnb für Wohnmobile

Weitere Anbieter

Shareacamper ist etwa ein Jahr später als Paul Camper an den Markt gegangen, das Unternehmen ist in Deutschland, Neuseeland und Australien aktiv. Campanada, eine zeitlang Marktführer bei gewerblichen Vermietungen, ist inzwischen auch im Segment mit den privaten Vermietungen aktiv. In Deutschland und anderen Ländern. Yescapa aus Frankreich versucht sich auch am deutschen Markt. Das Portal ist in mehreren europäischen Ländern und verschiedenen Sprachen verfügbar. Natürlich gibt es auch noch gewerbliche Anbieter mit Neuwagen und auch Plattformen für solche wie etwa camperdays.de.

Buchungszeitpunkt

Anders als bei normalen Mietwagen planen die meisten Menschen ihre Reisen lange im Voraus. Und oft dann mit vielen anderen zusammen zur gleichen Zeit, nämlich in der Ferienzeit. Deshalb auf jeden Fall: Früh genug buchen. Auch wenn der Markt größer geworden ist, eine Garantie für kurzfristige Buchungen gibt es nicht.

Mehrkosten und Endpreise

Im Endpreis sind bei den meisten Anbietern vereinbarte Kilometer, Versicherung oder Ausstattung enthalten. Bei einigen können aber durch Zusatzoptionen mehr Kosten anfallen. Also: AGBs genau studieren. Bei gewerblich angemieteten Campern können noch Servicepauschalen sowie Mehrkosten für Zusatzausstattungen hinzukommen.