Richtig Ordnung halten: Zuhause und am Arbeitsplatz

Jeder kämpft von Zeit zu Zeit gegen das Chaos: Zuhause und am Arbeitsplatz. Manchmal liegt zum Beispiel ein Stift nicht am richtigen Ort und die Suche danach raubt den letzten Nerv. So langsam rückt jetzt der Frühjahrsputz näher. Für Ordnungscoach Verena Schmitz ist das richtige Ausmisten der Schlüssel, um langfristig ordentlich zu leben.

Ausmisten ganz einfach

Richtig entrümpeln dauert seine Zeit. Ordnungsexpertin Verena Schmitz empfiehlt, nicht alles auf einmal zu machen. Vier Wochen lang täglich zwanzig Minuten aufräumen ist genauso erfolgreich, wie an einem Wochenende von früh bis spät zu schuften, dabei aber weniger anstrengend.

Das Ausmisten sollte man durchdacht angehen: Am besten den eigenen Haushalt nach Themen durcharbeiten, nicht nach Räumen. Also geht man nicht nur das Bücherregal im Wohnzimmer an, sondern trägt alle Bücher im Haushalt zusammen und prüft: Welche brauche ich nicht, welche will ich unbedingt noch lesen und welche habe ich sogar doppelt.

Für Verena Schmitz ist ganz wichtig, jedes Ding einzeln in die Hand zu nehmen und es nur zu behalten, wenn man es entweder sehr gerne hat oder man es braucht. Andernfalls kommt es weg. Wenn alles Übriggebliebene dann einen festen Platz im Haushalt hat, ist es danach ganz einfach, ordentlich zu bleiben. Man geht einfach jeden Abend mit einer Kiste durch ein Zimmer und sammelt alle Dinge ein, die nicht an ihrem Platz sind und bringen Sie die dorthin, wo sie hingehören. Wenn man jeden Tag einen anderen Raum abarbeitet, geht das ganz leicht von der Hand.

Am Arbeitsplatz ist es einfacher als Zuhause

Am Arbeitsplatz funktioniert Ordnunghalten genauso wie zuhause. Auch hier kommt man mit den Tipps von Verena Schmitz weiter. Ganz wichtig: Jedes Ding braucht einen festen Platz.

Für viele ist es allerdings einfacher, am Arbeitsplatz ordentlich zu bleiben als zuhause. Am Arbeitsplatz sehen alle Kollegen und auch die Chefs, ob der Arbeitsplatz ordentlich ist und am Ende profitieren alle davon, wenn Arbeitsmittel ihren festen Platz haben. Abläufe gehen dann schneller und effektiver. Der Druck von außen helfe gegen das Chaos, sagt Ordnungs-Coach Schmitz.