Weihnachtsgeschenke online kaufen: Wann ist der beste Zeitpunkt?

Gerade vor Weihnachten, wenn der Geschenke-Stress steigt, schätzen es viele Käufer, bequem von zu Hause aus online zu shoppen. Dazu gehört natürlich auch, Preise in Ruhe vergleichen zu können. Da aber hat der Handel in den letzten Jahren mächtig aufgerüstet: Die Preise wechseln teilweise im Minutentakt, und wer nicht aufpasst, zahlt schnell deutlich mehr als er müsste. Wann aber ist jetzt vor Weihnachten der richtige Zeitpunkt, um Geschenke online zu kaufen?

"Black Friday" bietet insgesamt die beste Schnäppchen-Chance

Michael Stempin von der Preissuchmaschine idealo.de hat einen ganz klaren Favoriten: " Laut unserer Untersuchung ist der beste Zeitpunkt zum Weihnachtsgeschenke kaufen in jedem Fall der 'Black Friday'". Der Tag, der ursprünglich vor allem in den USA zum Shopping genutzt wurde, ist mittlerweile auch in Deutschland vor allem im Online-Handel angekommen. "Black Friday" ist immer am letzten Freitag im November - 2019 ist das der 29. November. An diesem Tag, so Stempin, kann man im Schnitt etwa sechs Prozent sparen.

Nicht blind auf Schnäppchen-Versprechen verlassen

Allerdings gilt das nicht für alle Produkte - und man sollte sich auch nicht blind auf die Versprechen der Händler verlassen. Da wird teilweise mit 20 oder 30 Prozent Ersparnis geworben. Das gilt aber nur, wenn man die unverbindliche Preisempfehlung der Hersteller ansetzt - die im Internet oft keine Rolle spielt.