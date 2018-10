Ob Veganer oder Vegetarier, ob "Flexitarier" oder Menschen, die eigentlich gerne Fleisch essen - die Messe "Veggieworld" will sie alle erreichen. Mit mehr als 10.000 Besuchern rechnet der Veranstalter Proveg, es sei die größte vegane Messe Europas. Gut 100 Firmen stellen ihre Produkte am Samstag und Sonntag (20./21.11.2018) in Düsseldorf aus.