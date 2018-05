Vodafone: Werden Fernsehen und Internet teurer?

Monopol bei Kabel-TV

Bislang teilen sich Vodafone und Unitymedia den deutschen Kabel-Markt regional auf. Unitymedia ist in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg aktiv, Vodafone in allen übrigen Bundesländern. Hinzu kommen noch kleine regionale Anbieter. Wenn Vodafone seinen Wettbewerber jetzt tatsächlich schluckt, dann bleibt in Deutschland nur noch ein einziger Kabel-Gigant. Unter Umständen könnte Kabelfernsehen dadurch teurer werden.

Viele Mieter betroffen

Da viele Kunden auf andere Übertragungswege, wie Satellit, ausweichen können, gäbe es auch nach der Übernahme noch einen gewissen Wettbewerb. Allerdings: Viele Wohnungsgesellschaften versorgen ihre Mietshäuser komplett mit Kabel und wälzen die Kosten auf ihre Mieter um. Ein Monopol und steigende Preise wären für diese Mieter problematisch.