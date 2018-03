Tiefkühl-Lieferdienste: Wer macht was?

Eismann: " Umsatz stabil "

Mit etwa 25 Prozent Marktanteil die Nummer zwei im deutschen TK -Heimdienst ist die Firma Eismann aus Mettmann. Eismann liefert seit 1974, im vergangenen Jahr lag der Umsatz in Deutschland und Österreich bei 200 Millionen Euro, sagt Unternehmenssprecher Hubertus Menke.

Top-Seller: TK-Pizza

Nach Angaben des Statistik-Portals "Statista" betrug der Gesamtumsatz im Jahr 2008 noch mehr als 600 Millionen Euro. Der Rückgang liege daran, dass Eismann nicht profitable Geschäftsteile im Ausland verkauft habe, erklärt der Sprecher. Hierzulande sei der Umsatz " stabil ".

"Besser": Schwerpunkt Eiscreme

Seit 20 Jahren dabei und Player Nummer drei ist die Firma Tiefkühl-Top-Service aus dem Teutoburger Wald. Mit ihrem Service "Besser - zuhause genießen" hat die Firma im Jahr 2017 gut 1.500 Bestellungen versandt - teils mit eigenen Fahrzeugen, teils als DHL -Paket, mit Trockeneis gekühlt. Schwerpunkt des Angebots ist Eiscreme aus eigener Herstellung.

Lebensmittel online noch selten

Auch Supermarktketten wie Rewe liefern mittlerweile tiefgekühlte Lebensmittel. Insgesamt betreffe aber gerade mal 1,7 Prozent des Onlinehandels in Deutschland Essbares - anders als in Ländern wie beispielsweise Großbritannien, sagt Stefan Hertel vom Handelsverband Deutschland. Im vergangenen Jahr allerdings wuchs die Nachfrage in diesem Segment um 20 Prozent.