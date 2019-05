2,8 Milliarden Heißgetränke werden jedes Jahr in Deutschland in Einwegbechern ausgeschenkt – davon rund 1,2 Milliarden für den Kaffee "to go". Das ergibt 28.000 Tonnen Abfall pro Jahr. Das ist das Ergebnis einer Studie, die das Umweltbundesamt am Dienstag (21.05.2019) veröffentlicht hat.

Reduzieren ließe sich diese Müllflut, wenn Kaffee zum Mitnehmen häufiger in Mehrwegbechern verkauft würde. Zum Beispiel, indem der Kunde einmalig einen eigenen Kunststoffbecher kauft, den er jedes Mal wieder mitbringt. Alternativ bieten einige Kaffeeverkaufsstellen Mehrwegbecher gegen Pfand an.

Einwegbecher im Müll: 28.000 Tonnen jährlich

Doch freiwillig machen gerade die größeren Anbieter das meist nicht –zu dem Schluss kommt die Studie. Die Autoren fordern daher verpflichtende Abgaben auf Deckel und Einwegbecher und die Einführung eines überregionalen Pfandsystems.