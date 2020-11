Strompreise bleiben stabil

Nur 42 von 820 örtlichen Stromversorgern haben fürs nächste Jahr höhere Preise angekündigt (Stand 19.11.2020). Darunter acht Anbieter aus NRW. Das Plus liegt bundesweit durchschnittlich bei 2,4 Prozent. Nach Rechnung von Verivox müsste zum Beispiel ein Familienhaushalt mit einem hohen Verbrauch von 4.000 Kilowattstunden im Schnitt mit Mehrkosten von etwa 31 Euro pro Jahr rechnen. Fast genauso viele Versorger haben leichte Preissenkungen angekündigt. Der genannte Musterhaushalt würde in dem Fall jährlich etwa 24 Euro weniger zahlen.

Bei Preiserhöhung gilt ein Sonderkündigungsrecht



Stromanbieter sind verpflichtet, ihren Kunden eine anstehende Preiserhöhung sechs Wochen vorher mitzuteilen. „Verbraucher können ihren bisherigen Vertrag solange kündigen, bis die neuen Preise wirksam werden – auch wenn der Vertrag eigentlich noch länger laufen würde“, sagt Christina Wallraf von der Verbraucherzentrale NRW.

Kosten sparen durch Tarifwechsel



Häufig können Kunden durch einen Tarif- oder Anbieterwechsel Stromkosten sparen. Besonders groß ist das Einsparungspotenzial für Haushalte, die noch in der sogenannten Grundversorgung sind und ihren Tarif noch nie gewechselt haben. Die Bundesnetzagentur schätzt, dass ein Musterhaushalt durch einen Wechsel rund 90 Euro im Jahr sparen könnte.

Müssten die Strompreise nicht sinken?



Verbraucherschützer kritisieren, dass die Energieversorger die gesunkenen Großhandelspreise für Strom nicht an Kunden weitergeben würden. Energieexpertin Christina Wallraf schätzt, dass die Einkaufspreise für die Versorger am Terminmarkt im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt um fast 20 Prozent gesunken sind. Denn viele Unternehmen haben in der Corona-Krise weniger Strom nachgefragt. Gleichzeitig war das Angebot an Solarstrom wegen der vielen Sonnentage groß. Doch die Energieversorger verweisen darauf, dass sie den Strom teils Jahre im Voraus einkaufen und die Preise für die Kunden deswegen eine Art Mischkalkulation sind.

Wie sich der Strompreis zusammensetzt



Die Beschaffungskosten der Energieversorger für Strom macht nur etwa knapp ein Viertel der Stromrechnung aus. Drei Viertel werden durch Steuern, Umlagen, Abgaben und den Netzentgelten bestimmt. Etwa ein knappes Viertel des Strompreises macht allein die sogenannte EEG-Umlage aus, über die Verbraucher und Unternehmen den Ausbau der Erneuerbaren Energien bezahlen.

Stand: 19.11.2020, 06:00