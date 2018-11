Nie wieder Socken suchen

Der Chip im Socke speichert zudem weitere Daten wie das Herstellungsdatum, die Anzahl der Waschgänge, die Zusammengehörigkeit bestimmter Sockenpaare. Und er sorgt dafür, dass man nie die linke Socke am rechten Fuß trägt. Die App ist kostenlos und gibt es bislang ausschließlich für das iPhone. Die Socken und das Lesegerät kosten allerdings das sogenannte Starter-Kit mit 10 Paar Socken 159 Euro.

Sockenklammern und Co. als Alternative

Abhilfe schaffen zum Beispiel Sockenklammern, die es in unterschiedlichen Ausführungen gibt und die ein Sockenpaar in der Waschmaschine zusammenhalten. Unzertrennlich bleiben Socken auch mit dem „Socken-Kuss“, einem Druckknopf, der einmalig an der Socke befestigt wird. Damit kann man die Socken-Partner vor dem Waschen zusammenknöpfen. Oder man bündelt zusammengehörigen Socken mit einem Haargummi.

Maschine frisst keine Socken

Werden Socken einzeln gewaschen, kann es passieren, dass sie in der Waschmaschine spurlos verschwinden. Die Lösung für dieses Phänomen steckt in der Waschmaschine selbst: Während des Waschens kann es passieren, dass die Socke in den Schlitz zwischen Trommel und Waschmaschine wandert. Sie hängen dann meistens am Heizstab der Waschmaschine fest, wo sie sich bei weiteren Wäschen Stück für Stück auflösen. Um das zu verhindern, sollte man die Maschine nicht zu voll stopfen.

Stand: 31.10.2018, 15:02