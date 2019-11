Online-Schnäppchen am "Single's Day"

Der "Singles Day" aber toppt diesen Tag mittlerweile um einiges, weltweit gesehen zumindest. Nie gehört? Die Idee kommt aus China: Immer am 11.11., dem Tag der vier Einsen, bieten Geschäfte und Onlinehändler verlockende Rabatte. Singles - so der Gedanke dahinter - sollen sich diesem Tag mal etwas gönnen.

Von der Single-Party zum Online-Shopping

Ursprünglich, in den 1990er Jahren, fanden an diesem Tag in chinesischen Städten hauptsächlich Single-Parties und Karaoke-Veranstaltungen für die vielen alleinstehenden jungen Männer statt. Doch der Betreiber der riesigen chinesischen Online-Handelsplattform Alibaba erklärte den Single's Day schließlich zum Schnäppchentag im Internet.

Single's Day: Pakete am Fließband

150.000 Rasierer und 100.000 Mikrowellen verkaufte Alibaba 2017 am Single's Day binnen 60 Minuten. 2018 setzte der Onlinehändler allein in der ersten Stunde 69 Milliarden Yuan um - fast zehn Milliarden Dollar. Weltweit gesehen ist Single's Day dadurch mittlerweile das größte Event für Online-Shopping - noch vor dem Black Friday.

Aktionstage statt Schlussverkauf

In Deutschland ist der Trend mittlerweile angekommen - aber er ist noch längst nicht so populär wie in China. 2018 nahmen 30 Online-Shops teil, vor allem einige der großen Online-Händler wie Mediamarkt, Kaufhof, Saturn, Otto, Lidl oder Ebay werben auch in diesem Jahr mit Sonderangeboten.

Aktionstage wie Black Friday, Cyber Monday oder Halloween hätten im Onlinehandel mittlerweile die Rolle des Schlussverkaufs übernommen, sagt Susan Saß, Sprecherin beim Bundesverband E-Commerce und Versandhandel. Einerseits seien sie eine Chance für Onlinehändler, gute Umsätze zu machen. Andererseits steige auch der Druck für die einzelnen, mitzumachen, je mehr sich ein solcher Tag etabliert.

Angebote genau prüfen