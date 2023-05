Anders arbeiten

Bäcker ohne Nachtschicht

Die Beschäftigten-Zahlen im Bäckerhandwerk sind seit Jahren rückläufig, die Azubi-Zahlen haben sich in den letzten zehn Jahren sogar mehr als halbiert! Was viele abschreckt ist die Nachtarbeit. Es geht aber auch anders. Immer mehr Bäcker stellen ihren Betrieb um - auf Tagschicht!

Die umgedrehte Bewerbung

Arbeitnehmer könnten eigentlich die Sektkorken knallen lassen: So gefragt wie zurzeit waren sie noch nie, und Unternehmen stellen sich geradezu auf den Kopf, um neue Leute zu finden. Wir haben uns als Beispiel einen Handwerksbetrieb rausgegriffen. 250.000 unbesetzte Stellen gibt es im Handwerk, und da hat sich ein Chef gedacht: Ich schaffe das klassische Bewerbungsgespräch ab. Wir machen das andersrum. Mit der umgedrehten Bewerbung.

Wirtschaft: Sinn-Maximierung statt Gewinn-Maximierung

Firmen der "Purpose Economy" stehen für die Formulierung eines höheren Zwecks. Purpose-Unternehmer glauben an den Gewinn ohne Gier. Unternehmensziele sind Fairness und Nachhaltigkeit. Es gibt in Deutschland mittlerweile über 200 Firmen, die sich als Purpose-Unternehmen definieren. Die Suchmaschine "Ecosia" pflanzt mit ihren Werbeeinnahmen Bäume. "Recup" macht To-Go-Becher, die sich wiederverwenden lassen. Tip-me schickt Trinkgeld an Menschen, die in Asien unsere Kleidung nähen. "Wildplastic" fertigt aus Ozeanmüll - Mülltüten.

Kollege Roboter - Chance für den Arbeitsmarkt?

In Deutschland gibt es gerade so viele offene Stellen wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Wären da vielleicht Roboter die Lösung? Roboter, die Seite an Seite mit uns arbeiten, kellnern, schleppen, vielleicht irgendwann als Hilfskraft auf Baustellen eingesetzt werden. Die vielleicht Jobs übernehmen können, die gar kein Mensch mehr machen will. Wir schauen, was ganz konkret, mitten in NRW, in Sachen Roboter geht.