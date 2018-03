Rückrufaktionen: Autohersteller unter Druck

Produktionsdruck führt zu Fehlern

Branchenexperte Stefan Bratzel

Steigender Kostendruck bei den Zulieferern führe dazu, dass Autoteile möglichst kostenkünstig hergestellt werden " und so an falscher Stelle gespart wird ", sagt Branchenexperte Bratzel. Neue Entwicklungen liefen außerdem immer schneller und würden zunehmend nicht auf der Straße, sondern in Simulationen getestet. Hinzu komme: In neuen Autos sei heutzutage mehr komplizierte Technologie verbaut, " daher kann auch mehr kaputt gehen ".