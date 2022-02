Zitronentarte mit Baisertupfen

Für den Mürbeteig

125 g weiche Butter

100 g Puderzucker

1 Prise Salz

etwas Mark frisch aus der Vanilleschote

1 Ei (M)

250 g Mehl (Typ 550)

etwas Butter zum Einfetten der Form

Zubereitung

Vanillemark gibt dem Mürbeteig das gewisse Aroma.

Butter, Puderzucker, Salz und Vanillemark gut vermischen. Das Ei einarbeiten. Dann das Mehl zugeben und alles miteinander zu einem glatten Mürbeteig verkneten. Den fertigen Teig in Folie einwickeln und für circa eine Stunde kaltstellen. Die Tarteform dünn mit Butter auspinseln.



Den gekühlten Mürbeteig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche gleichmäßig auf die Größe der Tarteform ausrollen, hineinlegen und am Rand festdrücken. Den Boden mehrmals mit einer Gabel einstechen, damit sich beim Backen keine Blasen bilden.



Zum „Blindbacken“ ein Stück Backpapier auf dem Teig platzieren und Linsen oder Backerbsen darauflegen. Die Tarteform auf ein Backblech stellen und im vorgeheizten Backofen bei 200° C Ober- und Unterhitze circa zehn Minuten backen. Anschließend das Backblech mit der Form aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen. Backerbsen und Backpapier entfernen.



Info: Das Blindbacken verhindert, dass der Teig durchweicht oder aus der Form gerät. Damit er während des Backens nicht zusammenfällt oder Luftblasen schlägt, wird er mit Backpapier bedeckt und mit getrockneten Hülsenfrüchten beschwert.