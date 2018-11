Zanderfilet unter der Kartoffelkruste in Steinpilzsoße

Zutaten für 4 Personen:

4 Zander-Medaillons à 160 g (entgrätet und enthäutet)

200 g rohe Kartoffeln

Zitrone

Salz, Pfeffer

Mehl

Olivenöl

Für die Soße:

50 g getrocknete Steinpilze

1-2 Zwiebeln

300 ml Kalb- oder Gemüse-Fond

Butter

200 ml flüssige Sahne

Frischer Majoran

Salz, Pfeffer

Kartoffelpüreepulver

Zubereitung:

Für die Soße werden die getrockneten Steinpilze kurz unter kaltem Wasser abgespült, um eventuellen Sand zu entfernen. Die Zwiebeln schälen, in feine Würfelchen schneiden und in einer hohen Pfanne mit Butter anschwitzen.

Der Koch und Hotelier Meinolf Griese

Die Steinpilze hinzugeben und mit Kalb- oder Gemüsefond ablöschen, Sahne hinzufügen und aufkochen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken (evtl. mit Kartoffelpüreepulver leicht andicken). Vor dem Servieren frisch gehackten Majoran unterrühren.



Die Zander-Medaillons mit Salz, Pfeffer und Zitrone würzen und melieren, die Kartoffeln schälen und in feine Streifen (Juliennes) raspeln. Olivenöl in eine heiße Pfanne geben, Hitze reduzieren, die geraspelten Kartoffeln in Form der Fisch-Medaillons anrichten und darauf den Zander legen. Langsam den Fisch so garen, bis die Kartoffeln gold-gelb gebraten sind. Anschließend wenden, eine Minute weiterbraten und anrichten.

TIPP:

Die Soße mit etwas mehr Fond und Frischmilch zubereiten; so wird daraus ein feines Süppchen!