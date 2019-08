Zutaten für 6 Personen

1,2 kg frische Zanderfilets ausgelöst

Frische Kräuter (je 3 Zweige Thymian und Rosmarin)

800 g mehlig kochende Kartoffeln

50 g Löwenzahn (Alternativ: Petersilie)

1 Knoblauchzehe

300 g Belugalinsen

800 ml Fischfond

ca. 300 ml kräftiger Gemüsefond

70 ml trockenen Weißwein

50 ml Rote-Bete-Saft

1 Schalotte

30 g Mehl

dunkler Balsamico-Essig

100 ml Milch

100 ml Sahne

Etwas Olivenöl

230 g Butter

Butterschmalz zum Braten

Salz

Pfeffer

Muskat

Zucker

Zubereitung

Michael Mersbäumer

Schalotte würfeln und in Olivenöl anschwitzen. Linsen dazugeben, mit einem Schuss Balsamico ablöschen und mit dem Gemüsefond auffüllen. Linsen 30 Minuten kochen und abschmecken.



Dann die Kartoffeln in Salzwasser weich kochen. Milch und Sahne mit Muskatnuss und Salz aufkochen. Den Löwenzahn mit der Milch-Sahne mixen. Die weichen Kartoffeln zwei Mal durch die Presse drücken. Die grüne Löwenzahnmasse mit den Kartoffeln verrühren und Butterflocken zugeben.



Den Fischfond aufkochen. 40 g Butter erhitzen, das Mehl schlagartig zugeben und glattrühren. Den Weißwein einrühren. Nach und nach den Fischfond zugeben. Zum Schluss den Rote-Bete-Saft und die weiteren 40 g Butter in die Sauce geben. Mit Salz und Zucker abschmecken und zum Beispiel mit einem Pürierstab aufschäumen.

Die Zanderfilets waschen und ggf. entgräten. Leicht mit etwas Salz würzen und in etwas Mehl wenden. In Butterschmalz auf der Hautseite ca. 4 bis 5 Minuten braten. Filets umdrehen, die Kräuter und den Knoblauch mit in die Pfanne geben und ca. 1 Minute weiterbraten. Alles zusammen anrichten.