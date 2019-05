Zutaten:

4 Wolfsbarsch-Filets ohne Gräten (pro Filet ca. 150/180 g)

Für die Salsa:

500 g glatte, runde und reife Tomaten

Schale einer halben Zitrone (nur die gelbe Seite)

etwas Thymian

½ Knoblauchzehe

4 Basilikum-Blätter

1 TL fein geriebene Petersilie

3 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

Für die Spinat-Törtchen:

250 g frischer Wurzelspinat

50 g geriebener Parmesan

2 Eier

10 g Pinienkerne

50 g Milch

1 EL Olivenöl

Salz, Pfeffer

Eine Prise Muskat

Für die rote Paprika-Soße:

400 g rote Paprika

140 g Tomatensoße, passiert

120 g Zwiebeln

4 Büschel Basilikum

100 ml flüssige Sahne

50 ml Olivenöl

½ Knoblauchzehe

250 ml Wasser

Salz, Pfeffer

Für die gelbe Paprika-Soße:

1 gelbe Paprikaschote

2 EL gehackte Zwiebeln

4 EL Wasser

50 g Olivenöl

50 ml Sahne

Salz, Pfeffer und Curcuma zum Abschmecken

Für den Fenchel-Orangen Salat:

1 Fenchel

1 Orange

4 EL Olivenöl

2 EL frischer Orangensaft

Saft von einer Zitrone

Salz, Pfeffer



Zubereitung:

Salsa:

Die Tomaten schälen, halbieren und entkernen. In Würfel schneiden und zum Abtropfen in ein Sieb geben. Zitronenschale, Basilikum, Knoblauch und Thymian fein hacken. In einer Schüssel die Tomaten, Petersilie, Öl, Salz und Pfeffer verrühren und ca. 2 Stunden im Kühlschrank ruhen lassen.

Spinat-Törtchen:

Spinat gut waschen, alle Zutaten in ein Gefäß geben und pürieren, abschmecken und in beliebige Förmchen im Wasserbad bei 220° im Ofen ca. 15 Minuten garen lassen.

Rote Paprika Soße:

In einem Topf das Öl erhitzen, den Knoblauch und die geschnittene Zwiebel dazugeben und zwei Minuten lang ohne bräunen rühren. Die geschälten und in Stücke geschnittenen Paprikaschoten und die Tomatensoße hinzufügen.

Mit Salz und Pfeffer würzen und 250 ml Wasser hinzufügen, den Topf bedecken und bei mittlerer Hitze ca. 30 Minuten garen. Das Gemüse abkühlen lassen, mischen und durch ein feines Sieb geben. Die Mischung in eine Schüssel gießen, die Sahne einarbeiten und umrühren, bis eine cremige Mischung entsteht.

Küchenchef Antonio Rizzo

Gelbe Paprika Soße:



Paprika und Zwiebeln schwitzen lassen, mit Wasser ca. 20 Minuten zum Kochen bringen und kalt stellen. Mit Olivenöl und Sahne pürieren, passieren, mit Salz, Pfeffer und Curcuma abschmecken.



Fenchel-Orangen Salat:



Fenchel in sehr dünne Scheiben schneiden. Die Orange in kleine Stücke (ohne Haut) schneiden und zusammen mischen mit einer Vinaigrette aus Orangen- und Zitronensaft, Olivenöl sowie Salz und Pfeffer.

Die Fischfilets mit Olivenöl bepinseln und in einer Antihaft-Pfanne ca. 2 bis 3 Minuten pro Seite anbraten. Mit lauwarmer Primavera-Marinade garnieren und mit Spinat-Törtchen mit den beiden Paprika-Soßen und dem Fenchel-Orangen Salat servieren.