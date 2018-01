Zubereitung

Die Kartoffeln schälen, halbieren und in Salzwasser circa 20 Minuten garen. Währenddessen die Zwiebeln und den Knoblauch schälen und würfeln. Den Speck in feine Streifen teilen. Die äußeren Blätter des Wirsings abtrennen und wegwerfen. Den Wirsing vierteln und den Strunk an allen vier Stücken keilförmig herausschneiden. Dann das Gemüse in feine Streifen schneiden.

In einem passenden Topf etwas Gänseschmalz erhitzen und die Zwiebel- und Speckstücke schön glasig anbraten. Mit Wirsingstreifen auffüllen, umrühren und mit Salz und Pfeffer würzen.

Vegetarier essen einen Bratling dazu

Die Sahne angießen und die Lorbeerblätter dazu legen. Noch einmal rühren, die Hitze zurückschalten und den Topf mit einem Deckel verschließen. Etwa 10 Minuten garen lassen. In der Zwischenzeit die frischen Bratwürste bei nicht zu großer Hitze langsam braten und umdrehen.

Die Kartoffeln abschütten, etwas ausdampfen lassen und zum Wirsing geben. Mit einem Stampfer alles zu einem groben Brei zerdrücken. Mit Muskat abschmecken und nach Gusto mit Pfeffer bestreuen.

Anrichten

Wirsing-Kartoffel-Untereinander auf Tellern verteilen und mit ein oder zwei Bratwürsten servieren. Mit gebratenen Zwiebelringen und/oder mit Petersilie bestreuen.