Wiener Schnitzel mit Kartoffel-Gurken-Salat

Kartoffel-Gurken-Salat

Zutaten für den Salat

200 g Kartoffeln, festkochend

1 Schlangengurke

2 Esslöffel geschnittenen Schnittlauch und Dill

200 g Salz Pfeffer

Prise Zucker

Zubereitung

Zunächst die Kartoffeln schälen und garkochen. Währenddessen die Schlangengurke in feine Scheiben schneiden und ordentlich salzen. Die Gurkenscheiben geben Saft. In ein Sieb schütten und abtropfen lassen, bis das kein Wasser mehr herauskommt.

Die Kartoffeln ebenfalls nach dem Garen ebenfalls in dünne Scheiben schneiden. Die abgetropften Gurkenscheiben mit den Kartoffeln vermengen. Schnittlauch und Dill fein schneiden und hinzugeben.

Die Vinaigrette kommt dann noch heiß zum Salat.

Zutaten für die Vinaigrette

5 Schalotten

100 ml Sonnenblumenöl

1 Esslöffel Senf

50 ml Apfelsaft

100 ml Geflügelfond

30 ml Weißweinessig

Lorbeerblatt

Zubereitung

Die Schalotten in kleine Würfel schneiden und zusammen mit dem Lorbeerblatt in etwa 30 ml Öl anschwitzen. Dann mit Apfelsaft und Geflügelfond ablöschen. Die Flüssigkeit sollte jetzt auf 1/3 runterreduzieren. Dann mit Senf und Essig verfeinern das restliche Öl hinzugeben.

Nun die noch heiße Vinaigrette hinzugeben und gut vermengen.