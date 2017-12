Ullas Küchentipps

Mit Backpflaumen und Printen variieren

Die Sauce kann man weihnachtlich gestalten und statt mit Kartoffelstärke mit gemahlenen Printen abbinden. Auch Backpflaumen passen gut zur Burgundersauce. Die sollte man vorher in Rotwein einweichen und ganz zum Schluss in der Sauce einmal aufkochen. So behalten sie ihre Form.

Durch gute Vorbereitung weniger Stress

Das Gericht lässt sich prima vorbereiten. Das Fleisch, wenn es abgekühlt ist, in ein nasses Küchentuch wickeln und in den Kühlschrank geben. Die Sauce auch kalt stellen. Vor dem Essen die Sauce in einem flachen breiten Topf erhitzen. Die Ochsenbäckchen portionieren und das Fleisch dachziegelartig in den Topf schichten. Nicht kochen lassen, sondern langsam erwärmen. So bleibt alles saftig und zart.

Beilagen für alle gleich

Wenn Vegetarier am Tisch sitzen, kann man Gemüsebeilage und vegetarisches Hauptgericht in einem zubereiten.

Gefüllte Champignons passen als Beilage und als vegetarisches Hauptgericht

Dafür Blattspinat in Butter garen, würzen und leicht ausdrücken. Champignonköpfe aushöhlen und dünsten, dann mit Spinat füllen. Creme frâiche mit geriebenem Parmesankäse vermischen. Über den Spinat geben und im Backofen kurz gratinieren. Champignonköpfe mit Spinat passen zu den Ochsenbäckchen schmecken aber auch – wenn man mehrere Champignons serviert – mit Spätzle zusammen als vegetarisches Hauptgericht.