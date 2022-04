Zubereitung

Die Paprika waschen, entkernen und in feine Streifen schneiden. Den Zucchino nach Belieben fein würfeln oder in Scheiben schneiden. Den unteren Teil (den holzigen Teil) des grünen Spargels abschneiden und den Spargel in 3-4 Teile schneiden. Die Zwiebel und das Knoblauch schälen und fein haken.

Video starten, abbrechen mit Escape Vegetarische Gemüsepfanne Hier und heute. . 14:15 Min. . Verfügbar bis 19.07.2022. WDR.

Das Paellagewürz lässt sich auch selbst zusammenstellen.

Das Öl in einer Pfanne erhitzen und die Paprikastreifen, Zucchiniwürfel und Spargel darin für 2-3 Minuten anbraten. Anschließend Zwiebeln und Knoblauch mit in die Pfanne geben und das Gemüse nochmal für 2 Minuten anbraten.



Dann das Paellagewürz zusammen mit dem Reis in die Pfanne geben und beides kurz (etwa eine Minute) anrösten.

Das Gemüse und den Reis mit Weißwein ablöschen.

Nun die Gemüsebrühe in die Pfanne geben und unter gelegentlichem Rühren für ca. 30 Minuten (je nach Reissorte) köcheln lassen, bis der Reis die Flüssigkeit aufgesogen hat. Nach 20 Minuten der Garzeit Erbsen, Mais und Oliven mit in die Pfanne geben und für die restliche Garzeit kochen.

Zuletzt die Paella nochmals mit etwas Paellagewürz, wie Salz und Pfeffer abschmecken.