Veganes Paprikagulasch

Zutaten für 4 Personen:

250g Sojaschnetzel

Jeweils eine grüne und gelbe Paprika

2 Karotten

1 Gemüsezwiebel

1 Zucchini

1 Rote Zwiebel

3 EL Rapsöl

2 EL Tomatenmark

750 ml Pizzatomaten

Etwas Rucola (zum Garnieren)

Paprikapulver

Salz

Pfeffer

Zucker

Wahlweise Reis, Nudeln oder Kartoffeln

Zubereitung:

Die Sojaschnetzel in heißem Wasser ca. 20 min einweichen. Währenddessen die Gemüsezwiebel in Würfel schneiden, die Paprika waschen, entkernen, in Streifen schneiden und halbieren. Die Möhren schälen und in Scheiben schneiden. Die rote Zwiebel halbieren und in Streifen schneiden. Die Zucchini halbieren und schräg ebenfalls in Streifen schneiden.

Peter Zodrow (sattgrün, Essen)

Das Wasser der Sojaschnetzel abgießen, und die Sojaschnetzel gut ausdrücken. Das Öl in der Pfanne erhitzen. Sojaschnetzel dazugeben und scharf anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Aus der Pfanne nehmen und zur Seite legen.



Die Gemüsezwiebel mit Öl andünsten, Möhren und Paprika dazugeben und gut anbraten. Gewürze hinzugeben, Tomatenmark unterrühren und mit den Pizzatomaten ablöschen. Sojaschnetzel hinzugeben, aufkochen und dann längere Zeit auf kleiner Flamme vor sich hin köcheln lassen. Mit Paprikapulver, Zucker, Salz und Pfeffer abschmecken.

Zucchini und rote Zwiebel separat in einer Pfanne kurz und intensiv anbraten, bis Bratspuren erkennbar sind. Diese später als Deko zusammen mit etwas Rucola auf das auf dem Teller angerichtete Gulasch geben.

Als Sättigungsbeilage entweder Reis, Nudeln oder Kartoffeln verwenden.