Zubereitung

Die Zwiebeln halbieren, schälen und in feine Ringe schneiden. In einer passenden Pfanne etwas Butter schmelzen und die Hälfte der Zwiebelstücke rundum anbraten. Ist das Gemüse durch das Dünsten etwas zusammengefallen, wird mit den restlichen Zwiebeln aufgefüllt. Mit Salz, Pfeffer und Thymian würzen, umrühren und so lange braten, bis die Zwiebeln leicht gebräunt sind.

Wer mag, kann die Suppe noch mit etwas Mehl abbinden

Wer mag, kann jetzt mit etwas Mehl bestäuben, dann bindet die Suppe später besser. Dabei gut rühren und zügig mit Wein ablöschen. Die Herdtemperatur ganz zurückschalten und alles circa fünf Minuten köcheln lassen.

Je nach Bedarf die entsprechende Menge Geflügel- und /oder Gemüsebrühe erhitzen. Den Bergkäse in feine Späne hobeln und die Petersilie hacken.

Feuerfeste Suppenschüsseln bis zur Hälfte mit Zwiebelmasse füllen.

Zwiebeln nach dem Pellen etwas stehen lassen

Wenn die Suppe vegetarisch werden soll, wird die Gemüsebrühe angegossen und ansonsten kommt die Geflügelbrühe dazu. Mit einer oder zwei Scheiben Baguette bedecken und mit geriebenem Käse bestreuen. Die Schüsseln auf ein Backblech stellen und auf dem oberem Backofeneinschub kurz gratinieren.

Anrichten

Die Käseschicht mit gehackter Petersilie bestreuen. Da die Suppenschalen durch das Überbacken sehr heiß werden, sollte man jedes Exemplar zum Servieren auf einen Unterteller stellen.