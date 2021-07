Zubereitung

Für den Teig Quark, Öl, Ei und etwas Salz in eine Schüssel geben und verrühren. Das Mehl mit dem Backpulver vermischen und in die Masse sieben. Alles mit dem Handrührgerät zügig zu einem glatten Teig verarbeiten.

Eine Porzellan-, Glas- oder Springform sorgfältig buttern oder mit Backpapier auskleiden. Den Teig halbzentimeterdick ausrollen und in die Backform einpassen. Ein 2–3 cm hoher Rand, den man mit einem Messer oder Teigroller begradigt, sollte rundum stehen bleiben. Die Form zur Seite stellen und kurz mit einem Tuch abdecken.

Zwiebellauch gedeiht im Sommer besonders prächtig

Währenddessen das Zwiebellauchgemüse gründlich waschen und in Röllchen schneiden. In einer passenden Pfanne die Butter schmelzen, das Gemüse kurz anschwitzen, anschließend zur Seite stellen und etwas abkühlen lassen.

Den Hartkäse reiben. Die Eier mit Schmand und den Käsespänen verrühren. Mit Salz und Pfeffer dezent würzen. Das Zwiebellauchgemüse gleichmäßig auf dem vorbereiteten Teigboden verteilen und mit dem Ei-Sahne-Gemisch gleichmäßig begießen.

Die Quiche bei 180 Grad – circa 35 Minuten – im Backofen appetitlich bräunen.

Vor dem Servieren für Vegetarier Räuchertofu in Würfelchen schneiden und in Pflanzenöl kross ausbraten. Als klassische Variante Speck würfeln und in einer Pfanne bei mittlerer Temperatur erhitzen und auslassen.

Anrichten

Am besten schmeckt ein Zwiebellauchkuchen, wenn er etwas abgekühlt, aber noch leicht warm ist. Nach Gusto mit Speck- oder Räuchertofu-Würfelchen bestreuen. Als sommerliches Getränk passt dazu ein Glas Cidre oder ein Glas Apfelschorle.