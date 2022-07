Zubereitung

Für den Teig das Mehl und die zimmerwarme Butter in eine Schüssel füllen. Beides mit den Händen zügig zu feinen Krümeln zerreiben. Mit Salz und Zucker würzen. Das Eigelb mit etwas Eiswasser verrühren. Alle Zutaten vermischen – je nach Konsistenz – noch ein wenig Wasser zugeben. Den Teig zu einer glatten Kugel formen und diese mit einem bemehlten Nudelholz ein wenig flach rollen – aber noch kompakt lassen. In Backpapier wickeln und circa 30 Minuten kaltstellen.

Den Speck ersetzen Vegetarier durch Räucher-Tofu

Währenddessen die Bohnen putzen, blanchieren und kalt abschrecken. Die Birnen schälen, in Spalten teilen und mit Zitronensaft beträufeln. Die Kartoffeln pellen und in dünne Scheiben hobeln – die Endstückchen zur Seite legen. Crème FraÎche, Eier, Senf und restliche Kartoffelstücke in ein hohes Gefäß füllen. Mit Salz und Pfeffer würzen, dann alle Zutaten mit einem Mixstab zu einer glatten Masse pürieren.

Die Tarte-Form buttern und den vorgekühlten Teig dünn ausrollen – so, dass er in die Form passt. Die Ränder mit einem Messer begradigen. Den Boden – dicht an dicht – mit Kartoffelscheiben belegen. Die Bohnen in zwei Zentimeter große Stücke schneiden und auf der Kartoffelschicht verteilen. Alles mit Speck- oder Räuchertofu-Würfelchen bestreuen. Die Birnenspalten kreisförmig anordnen und alles gleichmäßig mit der Eier-Sahne-Masse begießen. Die herzhafte Tarte für circa 30 Minuten bei 180 Grad Umluft auf mittlerem oder unterem Einschub backen.

Anrichten

Die Birnen-Bohnen-Speck-Tarte portionieren und warm oder kalt verzehren.

Süße Variation mit Äpfeln von der Streuobstwiese