Zubereitung

Vorbereitungen am Vortag: Die Beine des Geflügels abschneiden, beide Brüste auslösen und alles kurz zur Seite stellen. Schöner sieht es aus, wenn wir die Schenkel am Gelenk noch einmal durchtrennen. Die Brüste schneide ich erst nach dem Braten in zwei Stücke. Sie bleiben im Ganzen im Ofen saftiger.

Bio-Geflügel hat die höchsten Haltungsstandards

Schalotten und den Knoblauch schälen, dann halbieren oder vierteln. Eine der beiden Zitronen auspressen und mit reichlich Olivenöl und etwas Salz verrühren. Die zweite Zitrone in Scheiben teilen. Die Hähnchenteile auf die Schalotten und Knoblauchstücke in ein flaches Geschirr legen und mit Zitronenscheiben und frischen mediterranen Kräutern belegen. Die Öl-Zitronenmarinade darüber gießen und mit einer Folie oder einem Deckel verschließen. Für einige Stunden in den Kühlschrank stellen und marinieren lassen.

Währenddessen aus dem restlichen Gerippe und den Flügeln eine Hühnerbrühe kochen. Rezept dazu finden Sie in den Küchentipps.

Die weitere Zubereitung erfordert etwas Timing. Zunächst holen wir circa 1 Stunde vor dem Essen die marinierten Geflügelstücke wieder aus dem Kühlschrank und lassen sie etwas temperieren. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen und die Stücke ca. 25 Minuten knusprig braten. Zwischendurch einmal umdrehen und darauf achten, dass Zitronenscheiben und Kräuter nicht verbrennen. Am besten unter das Geflügel legen.

Die Hähnchenbüste sind etwas 5 Minuten vor den Schenkeln fertig. Sie vorher herausnehmen, da sie sonst zu trocken würden.

Risotto wir mit speziellen Rundkornreis zubereitet

Zeitgleich wird das Risotto gerührt. Den Reis vorher ganz kurz waschen und gut abtropfen lassen. Die Schalotte in feine Würfel teilen und in einem Topf in Olivenöl glasig anschwitzen. Mit Reis auffüllen und rühren, damit nichts anbrennt. Nach kurzer Zeit den Weißwein angießen und die Flüssigkeit komplett einkochen.

Die Hitze der Herdplatte ganz zurückschalten und jetzt heißt es: Rühren, rühren, rühren! Immer dann, wenn die Flüssigkeit komplett eingekocht ist, wird wieder etwas heiße Hühnerbrühe zum Risotto gegossen. Nach etwa 20 Minuten ist der Risotto fertig. Das Reiskorn sollte außen weich sein, aber innen noch einen winzigen weißen Kern aufzeigen. Zuletzt die Butter und einen Teil Parmesankäse unterrühren und mit Deckel verschlossen etwas ziehen lassen.

Anrichten

Den Risotto auf Tellern verteilen und 1-2 Geflügelstücke anlegen. Dazu schmeckt gekochter Brokkoli. Das Gericht mit groben Parmesanspänen und gebratenen Zitronenscheiben und frischen Kräutern garnieren.