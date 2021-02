Zubereitung

Die Kartoffeln schälen, halbieren und in gesalzenem Wasser circa 25 Minuten garen. Abschütten und etwas Kochwasser für das Ablöschen des Wirsinggemüses aufbewahren. Danach die heißen Kartoffeln mit einem Stampfer zerdrücken.

Während das Gemüse kocht, werden etwa 12 äußere Wirsingblätter unten am Strunk mit einem Messer abgetrennt. Restlichen Wirsing in feine Streifen teilen.

Die Zwiebel pellen und fein würfeln. Die Mettwurst in Scheiben teilen. Beides zur Seite stellen.

Mettwurst kann man durch Räuchertofu oder Trockentomaten austauschen

In einem größeren Topf Wasser erhitzen und salzen. Die Wirsingblätter vorsichtig blanchieren, in eine Schüssel mit eiskaltem Wasser legen und anschließend zum Abtropfen auf einem Handtuch ausbreiten. Die Strünke der Blätter bis zur Mitte keilförmig wegschneiden.

Danach im gleichen Topf die Zwiebelwürfel anschwitzen und die feinen Kohlstreifen zugeben. Das Gemüse rundum kräftig anbraten, anschließend mit etwas Kartoffelwasser ablöschen. Alle Gewürze und die Mettwurststücke zugeben. Circa 10 Minuten sanft köcheln lassen. Zum Abbinden den Kartoffelstampf unterheben. Die Kohlblätter ausbreiten und eine entsprechende Menge Wirsing hineingeben und einwickeln. Die Säckchen mit Holzstäbchen fixieren und mit etwas Küchengarn zusammenbinden.

Die Sauce kann auch aus Sahne und Senf zubereitet werden

In einer Pfanne Schmalz oder Öl erhitzen und die Wirsingsäckchen von der Standfläche her etwas anschwitzen. Die Sahne mit Senf verrühren und zugießen. Einen Deckel auflegen und das Gemüse einige Minuten bei kleiner Herdtemperatur in der Sauce ziehen lassen.

Anrichten

Die Wirsingsäckchen auf Tellern verteilen und mit Blattpetersilie und Pinienkernen garnieren.