Zubereitung

Brandteig wird immer mit einer Prise Muskat gewürzt

Milch und Wasser in einen Topf geben und mit Salz, Zucker und Muskat würzen. Gut umrühren, kurz aufkochen und mit einem Schwung das gesiebte Mehl hineinschütten. Mit einem Kochlöffel so lange rühren, bis sich ein glatter Kloß gebildet hat. Auf dem Topfboden sollte sich eine feine, glänzende Mehlschicht bilden.

Nach dem Abbrennen des Teiges die Masse in eine Schüssel umfüllen und circa 20 Minuten abkühlen lassen. Mit den Rührhaken eines Handmixers ein Ei nach dem anderen einarbeiten. Zum Schluss das Backpulver unterrühren. Die Masse in einen Spritzbeutel füllen und zur Seite stellen.

Den Backofen auf 210 Grad vorheizen. Auf den Boden eine flache Schale mit heißem Wasser stellen.

Ein Blech mit Backpapier auskleiden und die Windbeutel aufspritzen. Das Gebäck in den Ofen geben und noch einmal kurz mit einer Wasserspritze Dampf erzeugen. Die Ofentür zügig schließen, damit die Temperatur nicht zu sehr abfällt. Während des Backvorgangs keinesfalls die Tür öffnen. Je nach Größe rechnet man circa 30 Minuten, bis die Windbeutel fertig sind. Am Ende der Backzeit die Ofentür einen Spalt öffnen und einen Kochlöffel hineinschieben. So können die luftigen Krapfen den Temperaturunterschied besser ausgleichen und fallen nicht in sich zusammen.

Alle Exemplare nach dem Backen – mit einer Schere – sofort aufschneiden und abkühlen lassen.

Statt mit Sahne kann man Windbeutel auch mit Vanillepudding und Erdbeeren füllen

Für die Füllung die Erdbeeren putzen und vierteln. Mit Zitronenschale und etwas Zitronensaft würzen und mit braunem Zucker bestreuen. Die Sahne mit Sahnesteif aufschlagen und mit Vanillezucker verfeinern.

Anrichten

Kurz vor dem Verzehr die Windbeutel mit Erdbeeren füllen und einen dicken Klecks Sahne auftragen. Den Deckel aufsetzen, Minzblättchen anstecken und alles mit Puderzucker berieseln.