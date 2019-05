Ullas Küchentipps

Ob man zwei oder drei Blätter Gelatine verwendet, hängt vom Wetter ab. Ist es heiß draußen und steht die Mousse möglicherweise eine Weile ungekühlt auf dem Gartentisch, ist das dritte Blatt Gelatine immer sinnvoll. Es verhindert, dass die Masse zu weich wird. Gut gekühlt und sofort aus dem Kühlschrank serviert, reichen zwei Blätter Gelatine. Dann ist das Dessert optimal fest und trotzdem cremig.

Vegetarier oder Personen, die keine Gelatine mögen, können ein pflanzliches Geliermittel verwenden. Dann unbedingt die Hinweise auf der Verpackung beachten.

Mousse au Chocolat lässt sich prima in kleine Einmachgläser mit Deckel füllen. Das hat den Vorteil, dass Gläser auch auf einem Buffet immer ordentlich aussehen, keine Haut bilden und dann nie verschmierte, halbvolle Schüsseln herumstehen.

Geht es irgendwo zum Picknick, werden die Gläser in der Kühltasche gestapelt. Man holt nur dann ein Glas heraus, wenn auch jemand ein Dessert möchte. Das, was übrig bleibt, kommt wieder mit heim und schmeckt noch am nächsten Tag. Die Sauce wird in dem Fall in einem Schraubglas transportiert.