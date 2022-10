Meine Küchentipps

Der Einkauf und die Ausgaben

Es ist Kürbiszeit und somit können wir das Gemüse überall preiswert bekommen. Den Spaghetti-Kürbis habe ich beim Discounter für 1,50 Euro gefunden. Soll es ein Biogemüse sein, kostet es pro Kürbis einen Euro mehr. Der Speck liegt bei 1,20 Euro, Räuchertofu ist ähnlich teuer. Für Sahne, Gewürze und Öl berechne ich 2,00 Euro.

Für die Füllung kann man prima Käsereste verarbeiten

Wenn der Käse gekauft werden muss, wird das Gericht etwas teurer. Immer zuerst in den Kühlschrank schauen. Es gibt meist Käseecken, die gut essbar sind, aber nicht mehr schön aussehen. Die lassen sich prima in einer Sauce verarbeiten. Auch der Käsehändler auf dem Wochenmarkt verkauft oder verschenkt Käse, der an der Schnittstelle etwas trocken geworden und übriggeblieben ist. Wir können den Käse auch ganz weglassen und die Sahne kräftig mit Curry und Kreuzkümmel würzen. Am preiswertesten ist das Gericht ohne tierische Produkte. Allerdings brauchen wir dafür ein gutes Olivenöl.

Die Preise sind variabel und richten sich nach den Tagesangeboten

Mit Speck: 2,30 Euro pro Portion

Mit Räuchertofu: 2,30 Euro pro Portion

Mit Knoblauchöl und Rucola: 2,00 Euro pro Portion

Wo können wir Energie einsparen?

Beim Garen im Backofen unbedingt einen Deckel auf das Gemüse legen. Wenn der Ofen schon einmal angeschaltet ist, gleich einen Rührkuchen mitbacken. Ich gebe oft Kartoffeln, Auberginen oder Rote Bete in einem geschlossenen Topf dazu. Das Gemüse wird am nächsten Tag für ein weiteres Gericht verarbeitet. Wer Fleischgerichte – wie Gulasch oder Braten plant – könnte sie ebenso zur gleichen Zeit mit den gratinierten Kürbissen im Backofen schmoren. Einmal Energie aufwenden und mehrere Gerichte zubereiten!

So bekommt die Kürbishälfte Halt

Der Spaghetti-Kürbis ist ein harter Bursche. Die Hälften, die gefüllt werden, kullern meist auf dem Teller hin und her. Eine ausgehöhlte, ganze Orangen- oder Zitronenscheibe auf den Servierteller gelegt, wirkt Wunder. Auf den "Ring" den Kürbis stellen, dann wackelt nichts mehr.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!