Ullas Küchentipps

Bei Garten- oder Grillpartys bleibt oft viel zu viel Brot übrig. Manches Exemplar lässt sich auch nicht mehr einfrieren, da es vom langen Herumliegen schon zu trocken geworden ist. Diese Brote in eine Plastiktüte stecken und am nächsten oder übernächsten Tag in Scheiben oder Würfel schneiden und rösten.

Aus Brot vom Vortag Röstbrot, Croutons oder Paniermehl machen

Röstbrot kann man in gut verschlossenen Dosen ein paar Tage aufbewahren. Sollte dennoch einmal Brot richtig hart werden, einfach Semmelbrösel reiben und zum Panieren oder backen einsetzen.

Tomaten-Brotsalat am besten unmittelbar vor dem Servieren mischen. Den Mozzarella – geschnitten oder als Minikugel – an jede Portion extra anlegen, der empfindliche Käse wird schnell matschig. Ist der Salat für eine größere Personenzahl gedacht, können Sie alle Elemente einzeln vorbereiten und dann erst anmachen, wenn die Gäste da sind. Besonders lecker schmeckt echter Büffel-Mozzarella. Diese Sorte gibt es auch als kleine Kugeln. Ansonsten auf Bio-Mozzarella ausweichen, da er um Längen besser schmeckt, als der belanglose Industriekäse aus der SB-Theke.