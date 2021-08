Zubereitung

Die Tomaten waschen, vierteln und den grünen Stielansatz wegschneiden. Eine Gemüsebrühe, die wir vorher selbst zubereitet haben, passieren. Die Brühe erhitzen und die Tomatenstücke zugeben. Alles vorsichtig – circa 5 Minuten – zum Kochen bringen. Dann zur Seite stellen und über Nacht an einem kühlen Ort ziehen lassen.

Klare Tomatensuppe wird kalt serviert

Für die Brüheneinlage die Cocktailtomaten an der runden Seite kreuzweise einritzen. Etwas Wasser aufkochen, die kleinen Tomaten für einige Minuten hineingeben und sofort in kaltes Wasser legen. Anschließend die Haut mit einem Küchenmesserchen abpellen. Die Tomaten zur Seite stellen.

Die Gemüsebrühe in einem Sieb durch ein Passiertuch gießen und circa 30 Minuten abtropfen lassen. Man kann mit der runden Seite einer Suppenkelle noch etwas Druck ausüben. Aber nicht zu viel – ansonsten wird die Brühe trüb. Restliche Tomatenstücke zur Seite stellen - davon wird eine Tomatensauce gekocht. Die Brühe und die gepellten Cocktailtomaten bis zum Servieren in den Kühlschrank geben. Währenddessen setzen sich weitere kleine Schwebeteilchen und Trübstoffe am Boden ab.

Anrichten

In jeden Teller drei bis fünf Kirschtomaten platzieren und die kalte Brühe mit einer passenden Kelle vorsichtig in Teller schöpfen. Mit gemahlenem Pfeffer, einigen Tropfen Olivenöl und Basilikumblättern verfeinern.