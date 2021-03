Zubereitung

Den Reis in einer Schüssel so lange waschen, bis das Wasser klar ist. Anschließend noch einmal in einem Sieb abspülen und mindestens 30 Minuten abtropfen lassen. Dann in einen Kochtopf umfüllen, mit circa 400 ml kaltem Wasser bedecken und einmal aufkochen. Auf kleinster Stufe knapp 10 Minuten garen, einen Deckel auflegen, zur Seite stellen und 15 Minuten ziehen lassen.

Den Reis in eine breite Schale umfüllen und mit Essig, Zucker und Salz würzen. Zum Vermischen einen Holzspachtel nutzen. An Holz kleben die Reiskörner nicht so stark fest. Den Reis bis zur Weiterverarbeitung mit einer feuchten Serviette abdecken.

Das Lachsfilet so zurechtschneiden, dass halbzentimeterdicke Streifen entstehen, die im Optimalfall so lang wie das Nori-Blatt sein sollten. Ansonsten müsste man stückeln.

Der rohe Fisch muss ganz frisch sein

Außerdem einige dünne Scheiben schneiden, die für Nigiri-Sushi – das ist eine Variation ohne Algenblätter – genutzt werden. Dafür den gekochten Reis mit leicht angefeuchteten Händen zu einem ovalen Reisbällchen formen, mit Wasabi würzen und mit einer Scheibe Lachs umhüllen. Als Garnitur passen zarte Sprossen, Avocado-Spalten und Lachskaviar.

Für das Maki-Sushi eine Bastmatte (gibt es für wenig Geld in jedem Asia-Laden) mit Frischhaltefolie einwickeln und mit einem Nori-Blatt so belegen, dass die raue Seite nach oben zeigt. Mit feuchten Händen den Reis halbzentimeterdick auftragen und am hinteren Ende einen breiten Streifen lassen. Wo Fisch und Gemüse hinkommen, die Wasabi-Paste sparsam auftragen. Einen Lachsstreifen, Gurke und Karotte auflegen und das Sushi mit Hilfe der Matte zusammenwickeln. An den Seiten etwas andrücken, damit kein Reis herausfällt.

Alle weiteren Exemplare zügig herstellen, mit einem angefeuchteten Messer in Portionen teilen und auf einer Platte arrangieren.

Anrichten

Als Beigaben passen Sojasauce und eingelegter Ingwer. Nach der Fertigstellung sollte Sushi umgehend verzehrt werden, weil sonst die Algenblätter weich werden.