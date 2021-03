Zubereitung

Zunächst die Rosinen mit Apfelsaft begießen und einweichen lassen.

Möglichst wenig Hefe verwenden und dafür den Teig länger gehen lassen

Milch, Ei, Vanillezucker, Butter und eine Prise Salz in eine Schüssel füllen. Die Hefe hineinbröckeln und die Masse mit einem Handmixer verquirlen. Das Mehl sieben und unter ständigem Rühren – nach und nach – dazugeben. Den Teig mit einem Tuch abdecken und circa 60 Minuten gehen lassen.

Währenddessen die Bratäpfel vorbereiten. Dafür die Äpfel waschen und in große Spalten teilen. Den Kardamom fein mörsern. In einer passenden Pfanne Butterfett erhitzen und die Apfelstücke rundum kurz anbraten. Mit einer Zimtstange, etwas Zitronenabrieb und Kardamom würzen. Mit Honig beträufeln, kurz karamellisieren lassen und etwas Zitronensaft angießen. Die Bratäpfel in eine Schüssel umfüllen und ziehen lassen.

Wenn der Hefeteig aufgegangen ist, die Rosinen unterheben. Falls Personen mitessen, die keine Rosinen mögen, den Teig halbieren und eine Hälfte ohne Zusatz ausbacken.

Anrichten

Struwen schmecken am besten, wenn sie heiß auf den Tisch kommen. Dazu Apfelmus oder karamellisierte Bratäpfel servieren.