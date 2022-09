Zubereitung

Stockbrot lässt sich ganz schnell aus Quarkölteig zubereiten

Das Mehl mit dem Backpulver in eine Schüssel sieben. Eier, Quark, Öl, Milch, Zucker und Salz verrühren und zum Mehl geben. Nun mit einem Handrührgerät zu einem glatten Teig verarbeiten und zu einer Kugel formen. Den Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche legen, zu einer länglichen, dicken Rolle formen und in acht gleich große Stücke teilen. Die einzelnen Exemplare in 20 cm lange, fingerdicke Teigstränge formen.

Kochlöffel oder Stöcke mit ein wenig Mehl einreiben, damit sich das Gebäck später besser löst. Den Teig ohne Lücken um die Spitze wickeln. Kommt das Stockbrot in den Backofen, werden die Exemplare auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech platziert.

Wird draußen gebacken, darauf achten, dass die Stöcke lang genug sind. So kann genug Abstand zum Feuer gehalten werden. Das Holz in der Feuerschale oder die Holzkohle im Gartengrill sollten – so wie beim Grillen – heruntergebrannt sein. Auf der heißen, grauen Glut wird das Stockbrot unter beständigem Drehen rundum durchgebacken. Wenn das Gebäck fertig ist, sollte es einen Moment auskühlen.

Anrichten

Brotstücke direkt vom Stock abzupfen und verspeisen. Oder die Kochlöffel bzw . Stöcke herausziehen, füllen oder aufschneiden.

