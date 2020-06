Mein Küchentipp

Auf die Gelierzuckerpackung schauen

Hier findet man in Produkten Palmfett, dass das Schäumen der Marmelade verhindern soll. Eine bessere Haltbarkeit von 2:1 Zuckermischungen soll durch zugesetzte Konservierungsstoffe wie Kaliumsorbat gewährleistet werden. Damit die Pektine besser reagieren, kommt noch Zitronensäure dazu. Alles Zutaten, die ich in meiner selbstgekochten Konfitüre nicht haben möchte.

Ich greife im Supermarkt zu 1:1 Gelierzucker. Hier spare ich zumindest die Konservierungsstoffe, die bei 2:1 Produkten dafür sorgen, dass die zuckerreduzierte Konfitüre nicht so schnell verdirbt.

Rohrohrzucker gibt Karamell-Aroma

Im Naturkostladen finden wir Bio-Gelierzucker. Der besteht aus 96,5 % Roh-Rohrzucker, der mit Pektin angereichert wird. Pektin ist ein natürliches Geliermittel, das in reifen Obstsorten in der Schale steckt. Je nach Sorte variiert der Pektingehalt. Er ist am höchsten, wenn die Früchte noch nicht voll ausgereift sind.

Viel Spaß beim Nachkochen wünscht Ulla Scholz!