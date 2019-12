Ullas Küchentipps

Das A&O bei Spritzgebäck

1. Die Butter muss wirklich weich und cremig sein. Nur dann lässt sich der Teig problemlos auf das Backpapier spritzen.

2. Butter, Zucker und Eier nur gut vermischen, aber nicht luftig aufschlagen. Das würde die Masse zu sehr lockern. Zu langes Schlagen sorgt für zu viel Luft im Teig. Die Plätzchen würden später beim Backen zu sehr in die Breite laufen.

3. Die gesamte Mehlmenge wird nur kurz und zügig untergerührt. Bleibt der Teig zu lange in der Maschine, löst sich das Gluten und das Gebäck wird zäh.

4. Nicht zu viel Masse in den Beutel füllen. So benötigt man weniger Druck beim Formen der Kekse.

5. Wenn Sie das Plätzchenblech vor dem Backen kalt stellen, bleiben die Gebäckstücke besser in Form und sie werden besonders mürbe.

Mit dem Fleischwolf Plätzchen formen

Wenn der Teig durch den Wolf gedreht wird, muss man die Hälfte der Butter verwenden

Kinder freuen sich, wenn bei Weihnachtsplätzchen ein Fleischwolf zum Einsatz kommt. Hier ist immer Teamarbeit gefragt. Ein Kind dreht den Teig durch und jemand anders schneidet die einzelnen Exemplare ab.



Allerdings wird die Buttermenge für dieses Rezept halbiert. So bekommt der Teig mehr Festigkeit und klebt nicht. Vor dem Durchdrehen die Masse portionieren, in Klarsichtfolie wickeln und 2–3 Stunden in den Kühlschrank stellen. Danach lässt sich der Teig reibungslos verarbeiten.