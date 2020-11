Meine Küchentipps

Kottenwurst – eine Spezialität aus dem Bergischen Land

Hier handelt es sich um eine geräucherte Mettwurst, die aus 70–80 Prozent magerem Schweinefleisch besteht und manchmal auch Kümmel enthält. Kottenwurst heißt sie deshalb, weil diese Mettwurst in früheren Zeiten in den Schleif-Kotten der Klingenindustrie den Arbeitern als preiswerte Mahlzeit diente. Die Kottenwurst wurde mit Zwiebeln und Senf auf eine Schwarzbrot- oder Graubrotscheibe aufgetragen und mit einer weiteren Scheibe zugeklappt. Die Art Butterbrot heißt im Bergischen Kottenbutter – anderswo würde man das als Klappstulle bezeichnen.

Es ist schön, dass diese traditionsreichen, regionalen Wurstsorten wieder öfter angeboten werden. Außerhalb des Bergischen Landes bekommt man in Köln oder Wuppertal Kottenwurst bei Metzgern auf dem Wochenmarkt. Ansonsten kaufen Sie eine andere Mettwurstsorte beim Metzger ihres Vertrauens. Es gibt aber eine Sache, die alle Mettwürste eint:

Niemals mitkochen lassen! Immer nur leicht oben auf dem Eintopf oder in der Suppe erwärmen. So bleiben Mettwurstscheiben schön saftig und werden nicht hart wie Leder. Wenn keine Vegetarier mitessen, lieber etwas Speck mit den Zwiebeln anbraten oder ein Stück Speck mitgaren. Die Mettwurst – auch, wenn man es immer wieder in Rezepten liest, wird in der Profiküche nie mitgekocht.

Vegetarische Variante

Die getrockneten Tomaten lege ich einige Minuten in kochendes Wasser ein und lasse sie anschließend abtropfen. So wird das Gemüse schön zart. Die Stücke halbieren und nicht zu klein schneiden. Würzt man den Kohl mit Thymian – man könnte auch noch Knoblauch zugeben –entsteht eine wunderbar aromatische Eintopfvariante. Wem nach noch mehr Beilage ist, der kann dazu gebratenen Grillkäse reichen.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!