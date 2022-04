Zubereitung

Für den Teig das Mehl in eine Rührschüssel sieben. Die eiskalte Butter in kleine Würfel schneiden und hineinbröckeln. Mit den Händen oder einer Küchenmaschine das Mehl und die Butter zerreiben. Wenn das Mehl die Konsistenz von fein geriebenen Mandeln hat, ist die Butter eingearbeitet.

Das Wasser mit Salz und Zucker würzen, in die Rührschüssel gießen und zügig zu einer Teigkugel verarbeiten. Den Teig etwas flachrollen, in Folie schlagen und circa 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.

Für die Füllung den Spinat putzen und waschen. Anschließend in einem großen Topf in wenig Wasser blanchieren. Auf ein Sieb geben, kalt abschrecken, gut ausdrücken und fein hacken. Die beiden Knoblauchzehen schälen und halbieren. Die getrockneten Tomaten in heißem Wasser einweichen.

In ein hohes Gefäß die Sahne füllen, die Eier zugeben und den Schafskäse hineinbröckeln. Alles zusammen mit den beiden Knoblauchzehen pürieren, dann mit Muskat, Salz und Pfeffer abschmecken.

Den Teig halbieren und beide Hälften nacheinander rund ausrollen. Die eine Hälfte in eine gefettete Form einpassen. Mit zwei Gabeln den Teig – auch den Rand – überall gleichmäßig perforieren. Die Spinatmasse einfüllen und glattstreichen. Die zweite Teighälfte auch mehrmals mit den Gabeln bearbeiten und auf die Spinatschicht legen. Überstehende Reste abschneiden und Ober- und Unterteil am Rand rundum zusammenkneifen.

Aus Trockentomaten und Öl wird eine Sauce zubereitet

Für die Sauce die eingeweichten Tomaten abtropfen lassen und in einen Mixbecher füllen. Das Öl angießen und zu einer sämigen Creme verarbeiten. Im Grunde muss hier nicht weiter verfeinert werden. Wer mag, der würzt noch individuell mit Salz, Pfeffer oder Chiliflocken, Thymian und einigen gerösteten Pinienkernen.

Den Spinatkuchen für circa 35 Minuten bei 180 Grad backen.

Anrichten

Den Spinatkuchen entweder kalt oder warm servieren. Als Topping auf jedes vorgesehene Stück etwas Tomaten-Pesto auftragen und mit einer Olive und einem Spinatblatt verzieren.