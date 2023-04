Meine Küchentipps

Der Einkauf

Spargelschalen sind beste Reste und umsonst. Gekauft wird ein Becher Sahne für 0,99 Euro. Die Butter liegt bei 1,59 Euro das Päckchen und wir benötigen ein Drittel davon. Mandelblättchen kommen auf 0,70 Euro und frische Petersilie kostet zurzeit rund 1,00 Euro. Grüne Spargelstangen oder Bruchspargel für die Suppeneinlage fließen mit 2,50 Euro in die Berechnung ein. Für eine Zitrone, Weißwein, Mehl und Gewürze setze ich pauschal 1,50 Euro an.

Portionspreis: ca . 1,80 Euro

Suppeneinlage

Wenn grüner Spargel zum Einsatz kommt, wird er im unteren Drittel geschält und die holzigen Enden werden abgeschnitten. Den Spargel in löffelgerechte Stücke schneiden und in einer Pfanne in wenig Butter anbraten und salzen.

Preiswerter Bruchspargel oder grüner Spargel passen als Suppeneinlage

Preiswerten Bruchspargel schälen und im Fond der Spargelschalen so garen, dass die Stücke noch Biss haben. Anschließend abkühlen lassen und auch in löffelgerechte Stücke teilen

