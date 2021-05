Zubereitung

Den Spargel schälen und am unteren Ende etwas einkürzen. Die Schalen und Endstückchen sorgfältig waschen und in einen Topf füllen. Mit circa 1,5 Liter heißem Wasser begießen und mit Salz, Zucker und Zitronensaft würzen. Alles kurz aufkochen und circa 30 Minuten bei geringer Herdtemperatur ziehen lassen. Anschließend in einem Sieb abgießen und das Spargelwasser auffangen, die ausgekochten Schalen wegwerfen.

Das Kochwasser kräftig würzen

Die Spargelstangen für die Suppeneinlage in einen passenden Topf legen, mit etwas passiertem Spargelfond begießen und 8–10 Minuten bissfest garen. Das Gemüse zum Auskühlen auf einer Platte ausbreiten und später in suppengerechte Scheiben schneiden.

Die Sahne schlagen und kalt stellen. In einer Pfanne die Mandeln in Butter leicht rösten. Den Kerbel abzupfen und einen Teil des Krautes fein hacken.

Butter in einem Topf schmelzen und das Mehl einrühren. Etwas Spargelfond angießen, gut rühren und nach und nach den restlichen Fond, Wein und die Hälfte der Schlagsahne einrühren. Die Suppe kurz aufkochen lassen, Spargelstücke zugeben und zuletzt mit Salz und Muskat abschmecken.

Anrichten

Die Spargelsuppe auf Tellern verteilen und jeweils mit einem Klecks Schlagsahne, einigen Mandelstückchen und Kerbelkraut garnieren.