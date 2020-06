Zubereitung

Die kalte Butter in viele kleine Würfel schneiden. Das Mehl in eine Schüssel füllen. Die Butterstücke nach und nach zugeben und dabei mit einer Küchenmaschine oder einem Handmixer ein feines bröseliges Gemisch rühren. So, als würden Sie Streusel herstellen. Die Rührgeschwindigkeit möglichst gering halten und auf 5 Minuten begrenzen. Am Ende sieht die Mehlmasse wie fein geriebener Parmesankäse aus. Das kalte Wasser mit etwas Zucker und Salz würzen, vermischen und ganz kurz – maximal 1 Minute – unter den Teig heben. Eine Arbeitsfläche mit ein wenig Mehl bestäuben und den gerieben Teig zügig zu einem Quadrat von circa 20 x 20 cm ausrollen.

In Klarsichtfolie einschlagen und für eine halbe Stunde in den Kühlschrank legen.

Ich bereite immer gleich die doppelte Menge Teig zu und friere die Hälfte für ein nächstes Backen ein. Das ist ökonomisch und spart Zeit.

Frischer Dill passt gut zu Spargel

Für den Belag das Eigelb mit der Crème Fraîche verrühren. Den Dill fein hacken und mit Salz und Pfeffer unter die Masse rühren. Den geschälten Spargel auf die Backform passend zurechtschneiden. Den Tisch mit Mehl bestäuben, den Teig dünn ausrollen und in die gefettete Form einpassen. Mit einer Gabel vielfach einstechen, damit der Boden beim Backen keine Blasen wirft. Weiße und grüne Spargelstangen abwechselnd anordnen und die Eiercreme darauf gleichmäßig verteilen.

Im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad auf unterem oder mittlerem Einschub circa 25 Minuten backen.

Anrichten

Entweder warm oder kalt mit etwas Dill oder Kresse und feinen Sprossen servieren.