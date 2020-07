Meine Küchentipps

Wenn Ihnen schlichtes Mineralwasser zu langweilig erscheint, muss man nicht gleich zu Limonade oder Fruchtschorle greifen. Bei aromatisiertem Wasser kommen natürliche Zutaten zum Einsatz und man kann den Zuckergehalt auf Null setzen. Hier noch zwei weitere Möglichkeiten, wie Sie Wasser elegant verfeinern können.

Aromatisiertes Wasser

Zutaten

1 Liter eiskaltes Leitungswasser

1. Möglichkeit

½ Bio-Orange

4–5 gefrorene Orangensafteiswürfel

4–5 frische Minzzweige

1 EL Ingwersud

2. Möglichkeit

½ Bio-Zitrone oder Limette

4–5 Basilikumzeige

einige gefrorene Gurkenscheiben

Zubereitung

Das kalte Wasser in einen Krug oder in Flaschen mit breiter Öffnung (Orangensaftflaschen) füllen und Zitronen und Orangen in Scheiben schneiden. Zusammen mit Minze oder Basilikum in das Wasser legen und einige Stunden im Kühlschrank ziehen lassen. Vor dem Servieren in jedes Glas gefrorene Eiswürfel oder Gurkenscheiben geben.

Je nach gewünschter Intensität kann man die Früchte mehrmals auffüllen und immer wieder in den Kühlschrank stellen. Ob Sie mit mehr Zitrone, Limette oder nur mit Orange verfeinern, das lässt sich täglich ändern. Egal welches Obst verwendet wird, es sollten nur Früchte mit unbehandelter Schale zum Einsatz kommen.

Auch frischer Ingwer passt gut ins Getränk. Dafür die Knolle schälen und in dünne Scheiben teilen. Mit etwas heißem Wasser übergießen und über Nacht ziehen lassen. Nach Gusto dosieren.

Viel Spaß beim Nachkochen wünscht Ihnen Ulla Scholz!