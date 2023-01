Meine Küchentipps

Aus dem Aschenputtel wurde eine Prinzessin

Früher hießen die Schwarzwurzeln auch Arbeiterspargel oder Spargel für arme Leute. Die Schwarzwurzel hat sich in den letzten Jahren zur Delikatesse gemausert. Heutzutage finden wir das Gemüse sogar auf Speisekarten in der Sternegastronomie. So gibt es mittlerweile grandiose Zubereitungen, die nicht im Entferntesten an das erinnern, was man so früher als Schwarzwurzelsuppe aus der Konserve vorgesetzt bekam.

Schwarzwurzeln gut waschen, dann wie Spargel schälen

Die erdigen Stangen machen ein bisschen Arbeit, ehe sie auf dem Teller liegen. Aber mit der richtigen Schältechnik und ein paar Küchenhandschuhen bleiben Hände und Arbeitsfläche sauber.

Gemüseküche hält uns fit und macht schlank

Gesunde Küche kann sehr lecker sein. Mit Schwarzwurzeln kommt ein regionales Superfood auf den Teller. Es ist eines der nährstoffreichsten, regionalen Gemüse und enthält Inulin, einen Ballaststoff, der den Fettstoffwechsel ankurbelt. Das kommt jetzt zum Jahresanfang genau richtig, wo viele Menschen gute Vorsätze in Sachen "Weg mit dem Winterspeck" gefasst haben. Auch die anderen Zutaten können sich sehen lassen: Kürbiskerne, Knoblauch, Kürbis, Cranberrys, junger Blattspinat und natives Oliven- und Kürbiskernöl – das sind alles Lebensmittel, die wir regelmäßig verzehren sollten, weil sie unserem Körper gut tun.

Und wer Lust auf ein weiteres Schwarzwurzel-Rezept hat, wird bei den Ernährungs-Docs im NDR fündig. Dort gibt es in diesen Monat ein feines Rezept mit Schwarzwurzeln aus dem Backofen, das von Fernsehkoch Tarik Rose zubereitet wird.

Gutes Gelingen und ein frohes Fest wünscht Ihnen Ulla Scholz!