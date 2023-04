Zubereitung

Die Schokoladenfiguren in Stücke brechen und in eine Metallschüssel geben. Auf ein warmes Wasserbad stellen und langsam schmelzen. Das gut gekühlte Aquafaba in eine Schüssel füllen und mindestens fünf Minuten lang zu festem Schnee aufschlagen. Die geschmolzene Schokolade sollte danach etwas abkühlen und auf keinen Fall noch heiß sein, da sonst die Masse zusammenfällt und sich Flüssigkeit absetzt. Den veganen Eischnee mit einem Gummispachtel nach und nach unterheben und mit Kaffeepulver oder Zimt würzen. Für zwei bis drei Stunden in den Kühlschrank geben.