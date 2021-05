Zubereitung

Den Kohl vierteln, den Strunk entfernen und in feine Streifen teilen. Die Zwiebel schälen und würfeln. Die Ingwerschale mit einem Löffel abschaben, dann die Wurzel fein hacken oder reiben. Alle drei Zutaten in eine Schüssel geben. Salz und Limettensaft angießen, mischen und kräftig stampfen oder kneten. So brechen die Fasern im Gemüse auf und der Kohl wird bekömmlicher. Nach Gusto mit Chiliflocken und/oder Pfeffer würzen, zum Schluss etwas Öl zugeben. Den Salat abdecken und mindestens 30 Minuten ziehen lassen.

Geröstetes Sesamöl verleiht dem Salat einen nussigen Geschmack

Für den gebackenen Schafskäse den Rosmarin auf einem kleinen Blech oder einer Schale verteilen. Den Käse halbieren, auf die Kräuter legen und mit Öl beträufeln. Etwa 15 Minuten bei 180 Grad – unter der Grillfunktion des Backofens – gratinieren. Wer im Garten oder auf dem Balkon grillt, legt den Schafskäse in eine feuerfeste Form oder auf eine Grillschale.

Anrichten

Den Salat auf Tellern anrichten und den Schafskäse auflegen. Dazu schmeckt Baguette oder Fladenbrot.