Mit selbst gemachtem Sauerkraut sorgen wir für den Winter

Regionales Sauerkraut erweist sich als ein guter Vitamin C-Lieferant und bewirkt, dass wir im Winter auch heimisches Gemüse auf dem Teller haben. Noch roh ist es zudem für unser Verdauung-System sehr bekömmlich. Durch die Fermentierung bilden sich wertvolle Milchsäurebakterien. Die werden durch starke Erwärmung leider inaktiviert. Für die Gesundheit am besten: Regelmäßig eine kleine Menge Sauerkraut roh verzehren.

Das fermentierte Gemüse besteht aus fein gehobeltem Weißkohl, der mit etwas Salz gestampft wird, bis der Pflanzensaft aus den Zellen tritt. Zum Beschweren kommt ein Stein auf das Gemüse, das im eigenen Sud einige Wochen gärt. Damit die Gase entweichen können, aber keine ungewollten Bakterien von außen hereinkommen, liegt der Deckel auf einer Rinne auf, die regelmäßig mit etwas Wasser befüllt werden sollte.

Wo kann ich die Sauerkrautherstellung erlernen?

Slowfood-Regional-Gruppen oder manche Landfrauenvereine bieten im Herbst gegen eine kleine Gebühr das Sauerkrautstampfen an. Die Vereine stellen in der Regel auch das Material, wie etwa Kraut und große Hobel. Einen entsprechenden Steinguttopf, der zum Fermentieren von Sauerkraut geeignet ist, muss mitgebracht werden. Die Gärtöpfe gibt es in verschieden Größen im Onlinehandel. Sie halten ein Leben lang. Manchmal findet sich solch ein gutes Stück auch beim Trödler oder auf dem Flohmarkt. Die Investition eines Neukaufs lohnt sich, wenn der Topf jedes Jahr genutzt wird. Zum Ausprobieren können Sie auch eine kleine Menge Kraut in einer Schüssel stampfen, dann umfüllen und in einem Einmachglas – mit aufgelegtem Deckel –für eine kurze Zeit fermentieren lassen.

Während der Corona-Pandemie ist Slowfood dazu übergegangen, das Erlernen des Sauerkrautmachens als Online-Seminar anzubieten. Ein bisschen schade, da das gemeinsame Herstellen gesellig ist und bei einem Teller Suppe oder einem Stück Kuchen hinterher, die Kursteilnehmer sich austauschen können.

Slow Food Deutschland

Link zu Ortsgruppen:

https://www.slowfood.de/netzwerk/vor-ort/

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!